بالصور- كاترين زيتا جونز فاتنة بالبصمة اللبنانية في حفل إيمي

Sep 24, 2019 سرقت الممثلة كاترين زيتا جونز الأنظار خلال حضورها حفل توزيع جوائز إيمي في لوس انجلوس، حيث تألقت على السجادة الحمراء بالبصمة اللبنانية. واستطاعت كاترين ان تلفت الانتباه اليها برقيها وجمالها وأناقتها بعدما اختارت لهذه المناسبة الضخمة ثوباً وردياً من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة. تمايلت كاترين بجسدها الرشيق الى جانب زوجها الممثل مايكل دوغلاس أمام العشرات من عدسات الكاميرات الذين راحوا يلتقطون الصور لهما في الحفل الذي يعتبر التقدير الأعلى مقامًا في مجال التلفزيون.







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