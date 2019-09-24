نبيل شعيل يرفضُ التعليق على خلافه مع كاظم الساهر.. ويطلبُ من المذيع عدم الخوض بالموضوع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدث الفنان الكويتي نبيل شعيل عن خلافه مع الفنان العراقي كاظم الساهر، موضّحًا أنّ له جمهوره ومحبّيه ومُستمعيه، ولكنّ الحديث عنه أمر غير محبّب إلى قلبه.

وأضاف نبيل شعيل، في مقابلة تلفزيونية له قائلًا: "لا أحب الحديث عنه ممكن سكره، لأنه كان هناك فترة خلافات وصارت ولا أود أن أفتح هذا الأمر"، مشدّدًا على مقدّمي البرنامج التلفزيونيّ بأنّه اشترط عدم فتح مثل هذه الأسئلة معه لأنّه لن يخوض فيها.

وتحدّث نبيل شعيل عن الانفتاح الذي تشهده المملكة العربيّة السعوديّة، موضّحًا أن الانتقادات التي واجهها الانفتاح أمر عادي لأنّ السّعوديّة لم تشهد هذا من قبل، منوّهًا أنّ الإنسان عندما كان بعيدًا عن تحقيق شيء معيّن وممنوع عنه، يكون الأمر مرغوبًا فيه.

وأردف الفنان الكويتيّ أنّ الجمهور السّعوديّ أصبح في حالة انفتاح، ويريدون التعامل وفق هذا الإطار الجديد. ولذلك فإنّ العنصر النسائيّ هامّ ويريدون أنْ يتعاملوا وفق القواعد الجديدة.

وأضاف: "المرأة مهمة في حياتنا ونحن كبشر نتعامل معها لأنها أصبحت عاملة، والمرأة هي زوجتك وأختك وأمك ويوجد في السعودية خبراء وعلماء ولديهم عاملة صواريخ، ولذلك لابد من تركهم يتعاملون بطبيعتهم".

واستشهد نبيل شعيل في عدم فرضية غطاء الوجه قائلًا: "في الحج لا ترتدي جميع النساء غطاء الوجه، ونجد حريم يرتدين ملابسهن العادية ولذلك نحن لسنا ضد الغطاء الكامل ولا تفرضه على الناس أو تجعله قانونًا الغطاء رغبة وليس فرضًا".

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وأوضح نبيل شعيل أنّ الانفتاح الذي شهدته المملكة العربية السعوديّة لن يؤثّر على الكويت، مؤكدًا أنّ الكويت بالنسبة للسّعوديّة وجهة سياحية خاصًة في المواسم.

وأشار شعيل إلى أن الأغاني الوطنيّة ربما تنجح مع مطرب ولا تنجح مع آخر، موضحًا أنّ الاختيار لمطرب الأغنية الوطنية يعتمد على ما تقرّره شركات الإنتاج.

وأكّد نبيل شعيل أنّ بعض الفنانين الجدد يلجأون لشراء ملايين المشاهدات عبر موقع "اليوتيوب"، مستشهدًا بمشاركته مع فنان على أحد المسارح كان لديه أغنية حقّقت 75 مليون مشاهدة، ورغم ذلك لم يحقّق نجاحًا في حفله، وهنا فقد نجحت الأغنية وليس الشخص.

ونوّه قائلًا: "بنزل أغنية بتجيب مليون أو مليونين ويوجد أغنية جابت 10 مليون وعرض عليّ بعض الأشخاص شراء مشاهدات فرفضت لأنني أود الوصول لجمهوري الحقيقي والأغنية التي تنجح أكون السبب في نجاحها".