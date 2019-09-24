شيرين بحفلها في اليوم الوطنيّ السّعوديّ: إني لستُ بحامل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها الكبير الذي حضر حفلتها بجملة نفت فيها الأخبار المتداولة عن حملها، حيث قالت "إني لستُ بحاملٍ" وسط صيحات الجمهور الذي لم يتوقّع منها هذا التصريح على الملأ.

كما أستعانت شيرين بزوجها حسام حبيب، وطلبت منه الصعود إلى المسرح لتقديم رسالة حب لمصر والسعودية، قبل أنْ تغالبها الدموع، والتي أكّدت أنها لا تستطيع التعبير، وختمت بعد ذلك بقولها "إللي مالوش كبير يشتري له كبير".

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وبعد انقطاع فنيّ كبير، حضرت شيرين واستقبلها حضور جماهيريّ رائع كان ينادي بإسم شيرين قبل بدء الحفل، وهو ما اضطرّ شيرين للبكاء مطالبةً الجمهور بالتوقّف.

الحفل الذي اقيم في جدّة، وأحياه كلا من رابح صقر وشيرين عبدالوهاب والفنانة السعودية وعد جاء ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطنيّ، وهو الحفل الذي يعتبر حتى الآن الأبرز بعد أنْ اكتظّت جنبات المسرح بالجمهور.