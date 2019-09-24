شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يعود من جديد للسينما بـ " الأب المذنب "و" سيدى بشر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب ريكو لـ"الخليج 365" إنه يقترب من انتهاء تصوير فيلم "الأب المذنب" الذى يشارك فى بطولته ويجسد من خلاله شخصية أب يعامل أبنائه بقسوة ويدور فى إطار اجتماعى ملىء بالتشويق والإثارة، ومن المقررطرحه بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والميكساج الخاصة به .

"الأب المذنب" من تأليف وإخراج مصطفى نجيب، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية ويشارك فى بطولته مجدي عبدالحليم، ومنة الدقن، وعلاء الحجار، وعيد أبو الحمد، وإحسان ترك، وإسلام إسماعيل ومحمود هاشم وجو ومايكل سمير.

وانضم ريكو إلى فريق عمل فيلم "سيدى بشر" الذى يحمل اسما مبدئيا، ويخرجه سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته كل الفنان على ربيع وكريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن وجارى التعاقد مع باقى الأبطال والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

وعرض للفنان ريكو مؤخرا فيلم "قهوة بورصة مصر" وجسد من خلاله شخصية قهوجى ورثها عن عائلته ومن بطولة محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسنى، علاء مرسى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسى، مريم صبرى، سيناريو وحوارغادة حنفى وعلاء مرسى وإخراج أحمد نور.