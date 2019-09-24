شكرا لقرائتكم خبر عن من أفضل ممثل قدم شخصية Spider man ؟.. العالمى جيك جيلينهال يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الممثل العالمي جيك جيلينهال إن الممثل الشاب توم هولاند هو أفضل ممثل جسد شخصية " Spider Man".

وكان أول ظهور لشخصية "Spider Man" في الجزء الأول من فيلم "Spider-Man: Home Coming" ثم ظهرت الشخصية في فيلم "Captain America: Civil War" ثم ظهرت من جديد في أخر فيلمين من سلسلة أفلام "Avengers"، ثم شارك جيلينهال في الجزء الثاني من فيلم "Spider-Man: Far From Home".

ويعد هولاند هو الممثل الثالث الذي يجسد شخصية Spider Man، حيث جسد الشخصية الخيالية في البداية النجم توبي ماجواير ومن ثم قدمها لثلاثة أجزاء مختلفة، ومن بعده جسد الشخصية النجم أندرو جارفيلد لمدة جزئين، ومن ثم وقع الاختيار على توم هولاند في النهاية، وفقا للتقرير الذى نشره موقع " wegotthiscovered ".

وحقق فيلم Spider-Man Far From Home إيرادات وصلت إلى مليار و 129 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضى في دور العرض المختلفة حول العالم.

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فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.