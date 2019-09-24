ناصيف زيتون يستعد لطرح أغنية "سنجل" باللهجة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يستعد المطرب السوري ناصيف زيتون، لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة اللبنانية، خلال الفترة المقبلة، من كلمات أحمد ماضي، وألحان التركي، وتوزيع ناصر الأسعد.
ويحيي ناصيف، حفلاً غنائيًا يوم 27 سبتمبر الجاري في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أغنياته المميزة، التي اشتهر بها في الخليج منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله".
يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" على طريقة الرسوم المتحركة.
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