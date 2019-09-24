شاهد: داليا مبارك تقطع حفلها لتفاجئ زوجها بما فعلته.. وهذا رد الجمهور

قطعت داليا مبارك حفلها في مدينة حائل السعودية، لكي تفاجئ زوجها والجمهور بتصرفها العفوي مما أشعل الأجواء بإطار من الرومانسية خاصة وأنها تحدثت من القلب.
وكانت داليا مبارك قد تألقت بأداء عدد من الأغنيات الرائعة على مسرح ملعب نادي الطائي احتفالاً باليوم الوطني السعودي، حيث قامت فجأة بقطع الغناء والتوجه بكلمة لجمهورها قالت فيها: “إذا تسمحولي أتكلم بالإنجليزية فاليوم هو عيد ميلاد زوجي”، ثم بدأت في الغناء له ليتدخل الجمهور ويشاركها الغناء بحماس وحب، فما كان من الزوج إلا أن شعر بالخجل لكنه عبر عن تقديره لما فعلته بأن احتضن قلبه بيديه.
الجدير بالذكر أن داليا مبارك قد تزوجت رجل الأعمال الأمريكي الهيم في حفل بسيط في تركيا أواخر شهر فبراير عام 2018، ثم أنجبت ابنتهما الأولى لي لي سمر في منتصف شهر نوفمبر من نفس العام.
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