بالفيديو والصور: رغم مدحها السعوديين بلقيس تتعرض للانتقادات

تعرضت الفنانة بالقيس فتحي لموجة من الانتقادات بعد انتشار فيديو سجل لها أثناء إحيائها حفلاً في السعودية لمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وظهرت الفنانة في المقطع المصور وهي تتوجه إلى جمهور الحفل وترد على سؤال يطرح عليها منذ سنوات عن سبب حبها للسعودية.

وقالت إنها كانت تعتبر ذلك خبيئة لا يعلمها إلا الله، مضيفة أنها تزوجت وأنجبت طفلها وتقيم في هذا البلد وتحديداً في مدينة جدة منذ 3 سنوات.

وأضافت: “اليوم أقول الله يلوم اللي يلومني في حبي للسعودية. رجالكم رجالوحريمكم من أجمل نساء الأرض. هذه حقيقة ما يستطيع أحد ينكرها”.

ورغم هذا المديح تعرضت الفنانة للانتقاد على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ورأى عدد من المتابعين في هذا ممالأة وتملقاً.

ويشار إلى أن بلقيس أثارت الجدل في وقت سابق بعدما قالت خلال لقاء أجري معها في المغرب إن بينها وبين هذا البلد علاقة غريبة وسراً لا يعلمه إلا الله، مضيفة أنها تشك بأن لديها عرقاً مغربياً أو صلة ترتبط بأهل البلد.