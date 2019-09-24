بالفيديو: ماذا قالت حلا الترك عند سؤالها عن قضية انتقالها للعيش مع والدها؟

خرجت الفنانة البحرينية حلا الترك، عن صمتها للرد على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا، بعد اختيارها العيش مع والدها المنتج محمد الترك وتركت والدتها السيدة منى السابر.

وأوضحت الترك في مقابلة تلفزيونية: ”أحب أبي وأمي، هما على عيني وراسي، ولكن لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة“.

وأردفت: ”لا أهتم بما يدور على مواقع التواصل، فيما يخص حياتي الشخصية، لأنها ملك لي وحدي، ولا دخل لأحد فيها، أنا آسفة“.

ويأتي حديث حلا بعد أسابيع من تصريح والدتها منى السابر، التي قالت فيه إنها لو كانت تملك الأموال وتعيش في فيلا، كان سيختارها أولادها للعيش معها، مضيفة: ”هذا الجيل يتبع مصلحته في النهاية“.

وكانت حلا الترك قد ظهرت برفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك، وهما داخل سيارة ويفتعلان حركات إيمائية أكد الجمهور أنهما يقصدان بها الرد على انتقادات والدتها السيدة منى السابر لها.

يُذكر أن الحكم النهائي لحضانة حلا الترك صدر قبل أشهر بعد أن منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها، وذلك بعد بلوغها سن الرشد، واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه.