شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن تريلر ثانى لـ الجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر ثانى للجزء الثانى من فيلم الأنيمشن Frozen، على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذى من المقرر عرضه يوم 22 نوفمبر في دور العرض المختلفة حول العالم.

وكانت قد قامت الشركة بتغيير موعد عرض الفيلم من 27 نوفمبر إلى 22 من نفس الشهر، دون إبداء أسباب لذلك، ويؤدى دور بطولة الصوتية جوناثان جروف، كريستين بيل، إيفان راشيل وود، ستيرلينى ك براون، جوش جاد، ايدينا مينزل، سانتينو فونتانا.

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وكشف التريلر الجديد عن التحول الكبير في حياة الأميرتان إلسا وآنا خاصة أن أميرة الثلج إلسا حيث يزداد سحرها قوة، ومن الواضح أنها ستواجه مخاطر الماضى ولكن بشكل جديد، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد جصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».