محمد رمضان عن فيديو "الجونة": "الحمد لله على هذا الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان محمد رمضان، فيديو لاستقبال جمهور مهرجان الجونة السينمائي، له عقب وصوله للمهرجان، عبر حسابه في "تويتر". وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي: "الحمد لله على هذا الحب، جمهور الجونة". الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي بدأت يوم 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، في حضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم. وأعلن رمضان طرحه كليب جديد "هما عايزنها فوضى"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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