محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها في موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت زينة: "الابتعاد عن صغار العقول ليس له علاقة بالغرور، فهناك فرق بين الترفع والتكبر". وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "الفلوس" الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان تامر حسني، وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، من تأليف محمدعبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة في أحدث جلسة تصوير: "هناك فرق بين الترفع والتكبر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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