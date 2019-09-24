شاهد.. رقص الموديل روز احتفالا باليوم الوطني!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 05:40 صباحاً - نشرت عارضة الأزياء السعودية “روز” مقطع فيديو لها خلال احتفالا باليوم الوطني وهي تمارس أنشطة عدة من بينها الرقص والشواء.

وأظهر المقطع احتفال “روز” – التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية – وذلك من خلال شواء اللحم وأداء وصلاتٍ من الرقص برفقة إحدى صديقاتها ، ثم نشرت الفيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات.