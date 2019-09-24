شاهد.. ترامب داعما السيسي: “الجميع واجه احتجاجات بما فيهم اوباما”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 05:40 صباحاً - قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دعمًا قويًا لنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، قائلًا إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.



وقال ترامب ردا على سؤال ان كان قلقا بسبب المظاهرات ضد السيسي في مصر أن ”الجميع واجه احتجاجات بمن فيهم الرئيس السابق اوباما” وتابع “لا لست قلقًا بشأنها. مصر لديها زعيم عظيم اعاد النظام مجددا قبل توليه السلطة كانت فوضى“.

وعندما سُئل السيسي عن المظاهرات حمّل ”الإسلام السياسي“ المسؤولية عنها.