رشدي أباظة ونادية لطفي على بوستر "الدار البيضاء للفيلم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بوستر الدورة الثانية التي ستعقد في الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر المقبل، بمشاركة عربية كبيرة في أقسام المهرجان المختلفة.



وقالت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، إن البوستر من تصميم الفنانة الشابة كاميليا آزر، وحرصت من خلاله على وجود عدد من نجوم الأفلام الأبيض وأسود الذين ارتبط بهم الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، مثل رشدي أباظة ونادية لطفي ومريم فخرالدين من مصر، والشحرورة صباح من لبنان، وسيد علي كويرات من الجزائر، والعربي الدغمي وحميدو وعبدالرزاق حكم من المغرب، فيما يرمز الطربوش الذي يرتديه بعض الأشخاص في البوستر للعديد من المجتمعات العربية التي ترتدي الطربوش في الماضي حتى في الحاضر مثل المغرب وتونس وسوريا ومصر ولبنان، فيما تعد النظارة ثلاثية الأبعاد رمزا للتطور الذي تحقق في صناعة السينما العربية.





وأشارت فاطمة النوالي إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تفاصيل الدورة الثانية كافة، حيث اكتملت مسابقتا الأفلام الطويلة والقصيرة، وكذلك بانوراما الأفلام الطويلة والقصيرة، موضحة أن المهرجان سيتضمن أيضا قسما خاصا للأفلام المغربية الطويلة والقصيرة خارج المسابقة.