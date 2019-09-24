شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل ألبوم رامى جمال الجديد.. قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامى جمال فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تسجيل جميع أغانيه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع أحمد المالكى فى 4 أغنيات، وكذلك جمال الخولي، ومحمد عاطف، وأحمد عرفان، ونادر عبد الله، ورفيق نجيب.

أما الملحنون فيتعاون مع كل من ياسر نور، والذى يقدم له أغنيتين، ومحمد أنيس، كما يقوم رامى نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما الموزعون فيتعاون رامى جمال مع كل من أحمد إبراهيم، وشريف مكاوي، وسام عبد المنعم، وطارق عبد الجابر، وتوما، ونادر حمدى، ويضم الألبوم 12 أغنية.

وطرح رامى جمال مؤخرا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر يوتيوب، وهى من ألحان وتوزيع خالد عز وكلمات محمد شرشر وحققت نجاحا كبيرا.

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وكانت أخر ألبوماته، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنهم "بحأول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها وتعأون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وآخر كليباته كانت أغنية "البرد" التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة ألفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من إخراج كريم نجيب ومن تصوير "روبى براينت" و"زاك سانى".