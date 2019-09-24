شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح كليب "شكرا لخدماتك".. كريم محسن يصور 4 كليبات جديدة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب كريم محسن كليب أغنية جديدة بعنوان "شكرا لخدماتك" وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد "قابل بقى"، والأغنية من كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، وقام بإخراج الكليب المخرج سامى بساط،، وتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

وقال كريم محسن، لـ"الخليج 365"، إنه يتمنى أن يلاقى الكليب إعجاب الجمهور، خاصة وأنه يقدم من خلاله شكل جديد بحسب تعبيره، مضيفا أنه يستعد خلال الأيام المقبلة للسفر إلى أوروبا لتصويرأغنيتين جديدتين على طريقة الفيديو كليب، ثم يعود إلى القاهرة لتصوير كليبين آخرين.

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ويضم ألبوم المطرب كريم محسن الجديد "قابل بقى"، 14 أغنية، منها: "حبيبى أنا" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان وتوزيع كريم محسن، و"الفرصة مش سعيدة" كلمات هانى صارو، وألحان كريم محسن وتوزيع زووم، "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد، وألحان كريم محسن، وتوزيع محمد شفيق، و"فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"عمرى ليها"، كلمات إسلام خالد، وألحان وتوزيع إسلام زكى، و"ماحكتلكيش عنها" كلمات محمد نصار وألحان كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، و"تعيش وتسيب" كلمات عمرو عبده على وألحان عمرو الشاذلى، وأحمد الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، "غالى" كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"قابل بقى" كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.