محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: دعم الفنان أحمد صلاح السعدني، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، في أزمته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة. وكتب السعدني في حسابه على "انستجرام": "كلنا معاك يا مؤ، بالسلامة إن شاء الله". وأعلنت إدارة النادي الأهلي، تحملها لتكاليف علاج مؤمن زكريا بالكامل بالإضافة إلى تمسكها ببقاء اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح السعدني يدعم مؤمن زكريا بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.