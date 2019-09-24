"الأقصر للسينما الإفريقية" يكشف تفاصيل دورته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، استمارات الاشتراك في مسابقات الدورة التاسعة، التي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وتستقبل إدارة المهرجان الأفلام المشاركة في الفترة من 15 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2019 على أن تكون الأفلام من إنتاج عام 2019 ولمخرجين أفارقة، من داخل وخارج القارة السمراء.
وأعلنت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، لجنة اختيار الأفلام والتي تضم المخرج سعد هنداوي والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج أحمد فوزي صالح، والمخرج أحمد رشوان، والناقدة أمل الجمل، والناقد أسامة عبدالفتاح.
وأضافت: "بناء على اقتراح الممثل محمود حميدة، ستضاف هذا العام مسابقة جديدة لأفلام (الدياسبورا)، وهي أفلام لمخرجين أفارقة يعيشون خارج أفريقيا".
وأشارت إلى أن الاستمارات متاحة على موقع المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان www.luxorafricanfilmfestival.com
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والشباب والبنك الأهلي وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.
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