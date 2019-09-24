لهذا السبب.. ساندي بـ"بدلة رجالي" في ختام "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الفنانة ساندي صورة لها وهي ترتدي بدلة رجالي، وعلقت: "استنوني في ختام مهرجان الجونة بالبدلة، ربنا يستر".

وبررت ساندي ذلك لأحد متابعيها بسبب ما وصفته بـ"سوء الفساتين" التي ظهرت في المهرجان، وانقسم متابعو ساندي بين مؤيد ومعارض لرأيها.

وتعيش ساندي، حالة من النشاط الفني، بعد أن أحيت أكثر من حفل في الفترة الماضية، كما أعلنت تدشين خط أزياء من تصميمها.