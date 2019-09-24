إيفانكا ترامب تخطف الأضواء بفستان يُبرز مفاتنها في حفل زفاف.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو، في فيلا إيطالية تعود إلى القرن السابع عشر تطل على مدينة روما.
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، سافرا من الولايات المتحدة للانضمام إلى قائمة الحاضرين البارزين التي شملت المغنية كاتي بيري، وصديقها أورلاندو بلوم، ومقدم البرامج التلفزيونية البريطاني جيمس كوردن، والأميرتين البريطانيتين يوجيني، وبياتريس.
ميشا نونو - التي ولدت في البحرين وتعيش في الولايات المتحدة –ستتزوج من قطب النفط الأمريكي مايكل هيس في حفل يقام بفيلا أوريليا الأنيقة.
إيفانكا ترامب، خطفت الأضواء بسبب إطلالتها الجذابة والناعمة في حفل الزفاف حيث أطلت بفستان مكشوف الصدر، الأمر الذي دعا بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق عليه.
صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، وصفت فستان إيفانكا ترامب بأنه “جريء”، كما أشارت إلى أنه يبرز الكثير من بشرتها.
مستشارة الرئيس الأمريكي أطلت بفستان بدرجة البيج الكريمي من الشيفون المنسدل متعدد الطبقات والذي جاء عاري الظهر ومغطى بكاب طويل وممتد، بينما كان الصدر مفتوحاً على شكل قوس، فيما تزين خصرها بحزام ذهبي عريض، ليتحول مع شعرها القصير الذهبي إلى عاملين للفت الانتباه لا يستهان بهما أبداً.
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