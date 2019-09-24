نجوم الفن يحتفلون مع أبو طارق بافتتاح فرعه الجديد بالتجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتشدت كوكبة من نجوم الفن والرياضة للمشاركة مع عشرات الآلاف من الجماهير بإبداعاتهم الفنية، والتقاط الصور التذكارية احتفالا بافتتاح الفرع الجديد لسلسة مطاعم كشري أبو طارق بالتجمع الخامس.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الاحتفالية، كل من شعبان عبدالرحيم، وعصام كاريكا، وأحمد جوهر، وشريف ماهر، ونادر أبو الليف، وهشام حنفي، وسامي يوسف، والإعلامية بسمة ممدوح.

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بينما نشر الفنان المصرى العالمى الشاب مينا مسعود مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يتناول أكلته المفضلة من طبق كشرى أبو طارق، مشيدا بالمذاق الذى وصفه بالرائع، وأكد حرصه على الاستمتاع بالمكونات المحلية والخلطة العبقرية للكشرى الذى يتميز فى صناعته أبو طارق.

يذكر أن مينا مسعود، الذى شارك فى عدد من الأعمال السينمائية بهوليود منها فيلم “علاء الدين”، يزور مصر حاليا لأول مرة منذ عشر سنوات للمشاركة فى مهرجان السينما بالجونة.

و”كشري أبو طارق” أول مطعم فى مصر يحوز موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لاعتماده المعايير العالمية فى كفاءة وجودة المنتج والخدمة التى يقدمها للعملاء وكذلك اعتماده نظام لتدريب الكوادر على صناعة الكشرى بمذاقه المصرى الاصيل ليتذوقه العالم عبر سلسلة الفروع التى بدأ الاعداد لانتشارها فى العواصم الخليجية والاوربية والصين والولايات المتحدة.