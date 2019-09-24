بعد تجاوزها الأزمة الصحية.. فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ52.. وأحلام أول المهنئين.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد تجاوزها أزمتها الصحية الشديدة التي تعرضت لها مؤخرا، احتفلت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر.

فجر نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كل عام وآنا بخير .. 23-9-2019 بأي حال عدت ياعيدُ..بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لَم يَترُكِ الدَهرُ مِن قَلبي وَلا كَبِدي...شَيءً تُتَيِّمُهُ عَينٌ وَلا جيد”.

Advertisements

الفنانة الإماراتية أحلام، نشرت صورة لصديقتها فجر، وهنئتها بعيد ميلادها، قائلة: “جعل كل ايامچ ابتسامه وحب ونجاح وصحه جعل ربي ما يحرمني من هالقلب والابتسامه ولا يحرمني منچ يا قطعه من القلب والروح”.

وأضافت: “فجوووور عمري كل عام وانتي بالف خير جعل ايامچ وسنينچ طويله ولا يحرمني منچ وترجعين لنا سالمه واسوي لك حفله عيد ميلادك انا وكل حبايبك اللي يحبونك مثلي”.

وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، نقلت على إثرها إلى لندن لتقلي العلاج، وذلك بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.