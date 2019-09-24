نجوم الفن في العرض الخاص للفيلم المغربي «آدم».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور العرض الخاص للفيلم المغربي “آدم”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي.

العرض الخاص شهد حضور كل من النجمة منى زكي، وكندة علوش، ودرة، ولقاء الخميسي، ونسرين طافش، وبشرى، وجميلة عوض.

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كما حضرت كل من الفنانة ميساء مغربي، ولجين عمران، وسارة التونسي، وجاد شويري، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، وغيرهم.

أغلب النجوم الذين حضروا العرض الخاص أشادوا بمستوى الفيلم المغربي، وأثنوا على عناصر الفيلم، والذي تدور أحداثه حول فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من المولود فور وصوله، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير في خطتها.

وفيلم “آدم” من بطولة نسرين الراضي، ولبنى أزابال، وعزيز حطاب، وهو من إخراج مريم توزاني.