فيديو لأب يضرب طفلته الرضيعة يثير غضب أهل الفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية آيتن عامر، عن غضبها الشديد من انتشار فيديوهات خلال الأيام الماضية وهم يعذبون أولادهم.

أيتن قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”: “أن يكون ليك طفل دي نعمة كبيرة أوي و رزق عظيم من ربنا، بس للأسف من بعد كذا فيديو شفتهم لآباء و أمهات مش مقدرين النعمة دى بدعي من ربنا ميكتبش الرزق دة لأى حد مش هيصونة”.

وأنهت كلامها قائلة: “حسبي الله و نعم الوكيل ربنا منتقم جبار”.

الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، نشرت الفيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: ” أولاً اعتذر لنشر مشاهد مؤلمة ولكن لم استطع تجاهل القسوة وقلة الإنسانية وعدم الرحمة! نطالب بشنق هذا الشيطان وكل من شارك في هذه الجريمة أمام كل الناس وحماية الطفلة”.

Advertisements

وأضافت: “نطالب الجمعيات و الحكومات بالتضامن لحماية الأطفال من هذه الأشكال المقرفة!!! أما أنا فأقول الله يحرقك بنار جهنم يا ابن الشوارع يا حيوان يا رب تدفع حق يلي عملته عذاب و قهر ومرض ووجع ليوم الدين”.

وتابعت عبر صفحتها بموقع “تويتر”: “لم أستطع مشاهدة الفيديو حتى النهاية! ارجوا وأتوسل للحكومة مساعدة هذا الطفل ورفع دعوى قضائية ضد الأب”.

الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، انضمت للمتضامنين مع الطفلة وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “قلبي ما تحمّل وعقلي ما استوعب أب يضرب طفله بعمر السنة لأن ما عم يوقف ويمشي... أكيد الأب بحاجة لمعالجة نفسية وعقلية وروحية”.

وأضافت: “الله يسامحك ويحمي إبنك من عنفك.... ما قدرت انشر الفيديو لأن برفض يبقى أرشيف عندي... بطلب من السلطات بالدولة الموجود فيا الطفل التدخل فورًا لإنقاذو”.

كان قد انتشر مؤخرًا فيديو لأب يعذب طفلته التي لم يتجاوز عمرها شهور قليلة وهو يضربها ضربًا مبرحًا، وقيل أنه صاحب جنسية فلسطينية ومقيم بالسعودية وذكرت الأخبار مؤخرًا ان السلطات السعودية ألقت القبض عليه بعد انتشار الفيديو.