هل تُفسد زوجة شاروخان علاقتها العائلية بعد هذه التصريحات؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لم يكتسب نجم بوليوود الكبير شاروخان لقب “ملك الرومانسية” الذي أطلقته الصحافة الفنية عليه من فراغ، ويمكن أن نرى ما يثبت ذلك في العديد من أفلامه مثل “كوتش كوتش هوتا هاي”، “فير وزارا” أو حتى “ديلويل دولانيا لو جايينجي”.

صفة الرومانسية عند نجم “تشيناي اكسبريس”، لم تقتصر فقط على السينما، ولكن في الحياة الحقيقية أيضًا، حيث يحمل النجم نفس الانطباع بأنه عاشق ورجل عائلة عاطفي، ويعد ارتباطه بزوجته جوري خان حديث الأوساط في بوليوود.

في مقابلة، قالت جوري خان ذات مرة: “شاروخان رومانسي للغاية في الحياة الواقعية أيضًا، في يوم عيد الحب، أعطاني بطاقة تهنئة رائعة وباقة من الزهور، وهو يواصل تقديم هذه الأشياء الصغيرة اللطيفة، وأعتقد أنه هو أكثر رومانسية مني أنا “.

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كما كشفت جوري أيضًا عن أنها لم تحب زوجها أبدًا في تقديم الأعمال الشريرة أو الأكشن الخطير في الأفلام، تقول: “إن الأمر جزء من وظيفته، لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك، يمكننا أن نصلي ونأمل ألا يحدث شيء خاطئ، لذلك هو لا يصلح إلا للأعمال الرومانسية”.

واضافت: “لا أنصح بدخوله إلى هذه الأدوار على الرغم من أنني أحب أن يفعل القليل من الأعمال المثيرة، فهو متحمس جدًا لعمله وينتهي به الأمر في بعض الأحيان إلى إصابة نفسه “.

الزوجان متزوجان منذ 28 عامًا وهما أبوان لثلاثة أطفال - آريان وإبرام وسوهانا خان، التقت جوري لأول مرة مع خان في عام 1984 في دلهي، قبل بدء حياته المهنية الناجحة، في وقت لاحق، تزوجا في عام 1991 في حفل زفاف هندوسي تقليدي.