ياسمين صبري تتألق بالأسود في جلسة تصوير ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة مع المصور يوسف تايه.

ياسمين شاركت جمهورها بصور من الجلسة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، واختارت لها فستان أسود أنيق كشف عن رشاقتها.

فستان ياسمين ذو أكمام طويلة قصير يكشف عن ساقيها، بينما اختارت لها تسريحة شعر تقليدية بسيطة، وماكياج أنيق.

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الفنانة المصرية شاركت مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت وهي ترتدي فستان أخضر أثارت عدد من انتقادات جمهورها.

حفل الافتتاح حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، ريهام عبدالغفور، شريف منير، شريف رمزي، ريهام أيمن، روجينا، نجلاء بدر، رانيا يوسف، بشرى، رشا مهدي.

الفنانة الشابة شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حكايتي»، مع أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، وفاء عامر، ونهال عنبر، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

الفنانة الشابة لفتت الأنظار إليها خلال الأعوام الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «الأسطورة»، وقبل ذلك شاركت في مسلسل «جبل الحلال»، وأحب الجمهور طلتها، وبدأت انطلاقتها الفنية.