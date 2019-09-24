الرياح تجعل من صبا مبارك فراشة على السجادة الحمراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة الأردنية صبا مبارك على المشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في نسخته الثالثة، والمقامة حالياُ بمدينة الجونة المصرية.

صبا كانت حريصة على مشاركة متابعيها بأهم الفعاليات التي حضرتها، وأبرزها، كان حضورها للعرض الأول لفيلم «لما بنتولد»، وقد نشرت الممثلة الشابة صوراً لها من كواليس العرض، ظهرت فيها متألقة بفستان أصفر ذو كتف واحد، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، متزين بماكياج قوي، وهي الطلّة التي بدت فيها صبا شديدة الجاذبية، خاصة مع الهواء الطلق الذي داعبها على السجادة الحمراء.

يُذكر أن صبا مبارك شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «عبور»، وخاضت من خلاله تجربة الإنتاج لأول مرة، والعمل من تأليف ثريا حمدة، إخراج محمد حكشي، وتشارك صبا في بطولته أمام سامر إسماعيل، رنا جمول، عبدالرحمن الملا، منصور الفيلي، وغيرهم.

«عبور» يدور حول قصص لعدد من اللاجئين والعاملين من مختلف الجنسيات داخل مخيم مريجب الفهود المُقام بتمويل إماراتى فى الأردن، مستعرضا الجانب الإنسانى فى مثل هذه المخيمات وما تنضح به من مشاعر الحب والأمل وإرادة الحياة.