الفنانة بسنت شوقي تكشف كواليس خطوبتها للمثل محمد فراج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري محمد فراج الجميع بإعلان خطوبته على الفنانة بسنت شوقي، وذلك في لقاء تليفزيوني على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وفي أول تعليق لبسنت، أكدت أنها أيضا فوجئت بإعلان فراج خبر خطوبتهما، قائلة: “فوجئت بما قاله محمد فراج في حفل الافتتاح، لم أعرف بما قاله لحظتها لم أكن متواجده بجانبه في هذا اللقاء”.

وأضافت: “بعد الحفل وجدت انفجار على مواقع التواصل الاجتماعي ومباركات، وحتى هذه اللحظة لم أشاهد هذا اللقاء، هو بالطبع جاء ليشارك في المهرجان، وهو دائما متحمس ويدعمني، ويعرف أنني أحاول دائما أن أتواجد”.

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وعن مشاركة فيلمها “لما بنتولد” في المهرجان، قالت: “عرض الفيلم في مهرجان الجونة كان مرعبا، على الرغم من أنني كنت في مهرجان تورنتو لعرض فيلم آخر لي وهو مهرجان كبير، لكن هناك لا أحد يعرفك، على عكس ما حدث في الجونة كل صناع السينما متواجدين”.

وعن دورها في الفيلم قالت: “دوري ليس كبيرا لكني تركت أثرا مع النشاهدين، لذا شعرت بالخوف كثيرا، خاصة مع عرض أول مشهد لي أخذ قلبي يدق كثيرا”.

وكان الفنان المصري محمد فراج قد قال، خلال لقائه مع فضائية on e: “متشوق لمشاهدة فيلم لما بنتولد، لأنه بتاع خطيبتي”، وذلك في أول إعلان منه عن خطوبته لبسنت شوقي.