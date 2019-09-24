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أسماء أبو اليزيد من الأدوار الثانوية الجيدة إلى البطولة مع بيومى فؤاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت الفنانة الشابة أسماء أبواليزيد أن تلفت الأنظار إليها خلال العامين الأخيرين، خاصة بعد ظهورها للمرة الأولى فى مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن"، وبعد ذلك فى "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن وبعدها توالت الأعمال التى جعلتها تصبح محط أنظار المخرجين للاستعانة بها فى الأدوار المهمة بمسلسلاتهم وأفلامهم وهذا العام 2019 يعد نقطة التحول بالنسبة للفنانة الشابة.

وقدمت أسماء أبو اليزيد هذا العام أحد أدوارالبطولة فى مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، كما شاركت فى مسلسل شبابى بعنوان "زودياك" تم عرضه على أحد التطبيقات بالانترنت بمشاركة خالد أنور ومى الغيطى وانجى أبو زيد وأحمد خالد صالح وهند عبد الحليم وإخراج محمود كامل، بالإضافة إلى مشاركتها فى فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى.

اسماء ابو اليزيد (2)
اسماء ابو اليزيد 

 

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وانطلقت أسماء بعد هذه الأعمال وعقب مجموعة من الأدوار الثانوية ليتم اسناد لها بطولة مسلسل الآنسة فرح"  المأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" حيث تقدم الشخصية الرئيسية فى العمل والتى تدور حولها الأحداث، ويشارك فى البطولة ، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ومقررعرضه فى بداية الموسم الشتوى.

كما تشارك أسماء أبو اليزيد بدور البطولة النسائية فى فيلم جديد بعنوان "حضور وانصراف" أمام نجوم الكوميديا بيومى فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحى وإنتاج شركة سينرجى وتعتمد احداثه على الكوميديا، وتم تحديد منتصف الشهر المقبل موعداً لبدء تصويره الشهر المقبل.

الفنانة اسماء ابو اليزيد
الفنانة اسماء ابو اليزيد

 

 

اسماء ابو اليزيد (3)
اسماء ابو اليزيد 
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