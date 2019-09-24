بشرى تعلق على فساتين النجمات فى الجونة: المرأة تحب مواكبة الموضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة بشرى على أزياء النجمات بمهرجان الجونة السينمائى، بعد تعليقات البعض على إطلالات بعض الفنانات، وأوضحت بشرى: "كل مهرجانات العالم كدة، واللى بيعترض مشافش أفلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات".
وتابعت: "فى كل مهرجانات العالم المرأة تلبس أحلى ما عندها، وتواكب عالم الفاشون والموضة فى إطلالاتها، ومهرجان الجونة به العديد من الندوات وحلقات المناقشة مش بس فساتين".
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