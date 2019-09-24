شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تعلق على فساتين النجمات فى الجونة: المرأة تحب مواكبة الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة بشرى على أزياء النجمات بمهرجان الجونة السينمائى، بعد تعليقات البعض على إطلالات بعض الفنانات، وأوضحت بشرى: "كل مهرجانات العالم كدة، واللى بيعترض مشافش أفلام الأربعينيات والخمسينيات والستينيات".

وتابعت: "فى كل مهرجانات العالم المرأة تلبس أحلى ما عندها، وتواكب عالم الفاشون والموضة فى إطلالاتها، ومهرجان الجونة به العديد من الندوات وحلقات المناقشة مش بس فساتين".