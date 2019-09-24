كلمات على حذاء جاد شويري تثير حيرة الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المطرب والمخرج اللبناني جاد شويري، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي تحمل شعار السينما الإنسانية.

جاد أطل على السجادة الحمراء وهو يرتدي بدلة مكونة من اللونين الأبيض والأزرق، وكان يرتدي حذاء غريب لفت كل الأنظار إليه كتب عليه باللغة العربية “خدني ع بيروت”.

وشارك جاد شويري، في العرض الخاص للفيلم المغربي “آدم” المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة.

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ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.

“آدم” فيلم دراما مغربي أنتج عام 2019 من إخراج مريم توزاني وبطولة نسرين الراضي، لبنى أزابال وعزيز حطاب، ودخل الفيلم في منافسة على جائزة نظرة ما وذلك بعدما عرض في مهرجان كان.

يذكر أن أخر أعمال جاد شويري، هو برنامج “رامز في الشلال”، والذي قدمه الفنان المصري رامز جلال، في أول تعاون لجاد مع رامز في برامج المقالب وظهر خلال البرنامج بطبيعته كمخرج يقنع النجوم لعمل إعلان.