رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك المطرب والمخرج اللبناني جاد شويري، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي تحمل شعار السينما الإنسانية.
جاد أطل على السجادة الحمراء وهو يرتدي بدلة مكونة من اللونين الأبيض والأزرق، وكان يرتدي حذاء غريب لفت كل الأنظار إليه كتب عليه باللغة العربية “خدني ع بيروت”.
وشارك جاد شويري، في العرض الخاص للفيلم المغربي “آدم” المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة.
ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.
“آدم” فيلم دراما مغربي أنتج عام 2019 من إخراج مريم توزاني وبطولة نسرين الراضي، لبنى أزابال وعزيز حطاب، ودخل الفيلم في منافسة على جائزة نظرة ما وذلك بعدما عرض في مهرجان كان.
يذكر أن أخر أعمال جاد شويري، هو برنامج “رامز في الشلال”، والذي قدمه الفنان المصري رامز جلال، في أول تعاون لجاد مع رامز في برامج المقالب وظهر خلال البرنامج بطبيعته كمخرج يقنع النجوم لعمل إعلان.
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات على حذاء جاد شويري تثير حيرة الجمهور.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.