نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم نادين لبكي «1982».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم العرض الخاص للفيلم اللبناني ” 1982” بطولة الفنانة اللبنانية نادين لبكي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وشهد العرض الخاص حضور عدد من نجوم الفن، ومنهم الفنانة بشرى، والفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، والفنانة بسمة، والفنانة ناهد السباعي، وغيرهم.

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مخرج الفيلم، المخرج اللبنانى وليد مؤنس عبر عن سعادته بالاستقبال والترحيب الكبير بفيلمه “1982”، لافتا إلى أن هذا هو العرض الأول للفيلم فى الشرق الأوسط من خلال مهرجان مصرى، وأن رأى الجمهور المصرى يعتبر مهم جدا بالنسبة له.

وتحدث عن تعاونه مع بطلة الفيلم نادين لبكى، مؤكدا أنها منحته ثقتها كاملة ودعمته فى تجربته الإخراجية الأولى، ووصفها بأنها ممثلة رائعة.

وفيلم “1982” هو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرج وليد مؤنس، وتدور أحداثه فى عام 1982، أثناء حرب لبنان، فى إحدى المدارس الخاصة على مشارف بيروت، حيث يحاول وسام البالغ من العمر 11 عاما، إخبار صديقته “جوانا” أنه معجب بها، بينما يحاول أستاذتهم، على جوانب مختلفة من الانقسام السياسى، إخفاء مخاوفهم.