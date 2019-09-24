بعد ظهورها مع طليقها معز مسعود في الجونة.. شيري عادل: سأعلن عن تفاصيل جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية شيري عادل، العديد من التساؤلات بعد ظهورها برفقة طليقها الباحث الإسلامي معز مسعود، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وباقي أيام المهرجان.

شيري اادل، قالت في تصريحات صحفية: “مش حابة أعلق دلوقتي على ظهوري مع معز، لكن سأعلن عن تفاصيل جديدة عقب نهاية مهرجان الجونة”.

ورغم الأقاويل التي أثيرت حول عودة شيري عادل طليقها بعد أسابيع من الانفصال بسبب ظهورها الدائم معا وقربهما، إلا أن هناك تسريبات تؤكد أن لقاءات شيري ومعز بسبب الاتفاق حول إنتاج جزء ثان من مسلسل “السهام المارقة”.

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وظهرت شيري بفستان أسود مزين بنقوش لامعة، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، وذو أكمام متوسطة الطول، مع شعر “كيرلي” منسدل.

وكانت شيري عادل، قد أعلنت منذ فترة إنفصالها عن معز مسعود ووصفت قرارهما بالشخصي كما علقت قائلة: “كل شيء قسمة ونصيب ومازلنا نحتفظ بعلاقة الود والإحترام”، لتعلن وقتها انتهاء علاقتهما بعد زواج لم يستمر سوى عام واحد .

يذكر أن زواج شيري عادل من معز مسعود، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورها خاصة أنه جاء بعد تعاونها معه في مسلسل “السهام المارقة”، وبعد أقل من ٦ أشهر من انفصاله عن بسنت نور الدين، المرشدة السياحية.

وتم الإعلان عن زواجهما عن طريق بيان قام معز مسعود بنشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.