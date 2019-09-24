هنا الزاهد ممنوعة من تناول الطعام.. ووالدتها تكشف المزيد من التفاصيل عن مرضها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية هنا الزاهد لأزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها أحد المستشفيات في سنغافورة، وذلك أثناء قضائها شهر العسل هناك برفقها عريسهاالفنان أحمد فهمي.

والدة هنا كشفت تفاصيل حالتها الصحية، حيث قالت إن هنا أصيبت بميكروب في معدتها بعد تناولها إحدى الأكلات في مطاعم سنغافورة، وهو ما استدعى نقلها الى المستشفى ووضعها الأطباء تحت الملاحظة.

والدة الفنانة المصرية أضافت ، في تصريحات صحفية، أن مرض هنا منعها تماما من تناول الطعام لذلك فهي تعيش حالياً على المحاليل الطبية.

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وكان أحمد فهمي قد صدم جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل، كاشفا أنها تعاني من أزمة صحية شديدة قد تتطلب خضوعها لجراحة.

وكشف الفنان طلعت زكريا، تفاصيل مرض هنا، بقوله إنها عانت من مغص شديد بالمعدة، وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ودخلت في مرحلة شديدة من القيء.

وأضاف أن الأطباء أكدوا انها أصيبت بـ”فيرس” والحمد الله خضعت للعلاج، وخرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، والاطمئنان على حالتها الصحية بالكامل.

وطمأن طلعت زكريا جمهور هنا على حالتها حاليا، حيث قال في تصريحات صحفية: “الحمد الله هنا بقت كويسة، وخرجت من المستشفى واطمنا عليها”.