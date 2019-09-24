ابنة سامي العدل: الوسط الفني ظلمني بعد رحيل والدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، أنها تعرضت للظلم من الوسط الفني بعد رحيل والدها.

رشا، قالت في تصريحات صحفية: “تعرصت لظلم شديد بسبب أنني ابنة الفنان سامي العدل والفنانة نادية شكري، فقد توقع الكثيرون من صناع الأعمال الفنية أنني سأبالغ في متطالباتي سواء المتعلقة بالأجور المادية أو مساحة الدور”.

وأضافت:”أو هناك بعض الأشخاص لا يحبون والدي ووالدتي، لذلك لم يعرض عليّ أي منتج أو مخرج دوراً في الأعمال السينمائية الكبيرة التي تنتج حالياً”.

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وأكدت أنها راضية تماما عما وصلت إليه بمجهودها بعيداً عن ارتباط أسمها بعائلة العدل، وأنها ستحقق أحلامها الفنية مهما حاول الكثيرين أبعادها.

يذكر أن رشا سامي العدل تشارك حاليا في العرض المسرحي ” سيرة الحب” الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم المسرح المصري.

ويتناول العرض قصة حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي وعلاقته بالكثيرين من رجال الدولة والسياسيين وأهل الفن.

يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين من بينهم إيهاب فهمي ومجدي صبحي وأحمد الدمرداش ورحاب مطاوع ويظهر بأحدث المسرحية الكثيرين من الشخصيات المهمة والمؤثرة في تاريخ الفن المصري مثل كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وغيرهم الكثيرين من الفنانين أصدقاء بليغ حمدي المقربين الذي صنع معهم الكثير من العلامات الفنية المميزة التي مازالت عالقة في أذهان الكثيرين حتي الان .