برغم إصابته.. حمادة هلال يحيي حفل غنائي كبير في المنصورة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري حمادة هلال حفلا غنائيا كبير في نادي “جزيرة الورد” بالمنصورة، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنان المصري ظهر في الحفل وهو يربط ذراعه الأيمن بضمادة طبية، وذلك نظرا للإصابة الشديدة التي تعرض لها منذ فترة.

حمادة شارك متابعيه على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور من الحفل، وعلق عليها قائلا: “حفل نادي (جزيرة الورد) المنصوره جمهور جميل وبشكر شركه ‏Egypt gold على الحفلة الجميله التنظيم الرائع”.

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وكان الفنان المصري حمادة هلال قد تعرض للإصابة في يده بعد سقوطه المفاجئ على الأرض، ولم يعلم في البداية طبيعة إصابته إلى أن هاجمته آلامها ليكتشف بعد ذلك إصابته بشرخ في الذراع، بعد خضوعه لعدد من الفحوصات.

حمادة هلال، قرر تأجيل كافة إرتباطاته الفنية حتى يتعافى من هذه الإصابة، واعتمد على المسكنات لتخفيف الألم الذي يشعر به في ذراعه.

يذكر أن حمادة هلال، خاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “ابن أصول” مع سوزان نجم الدين وآيتن عامر، ويستعد بعد تعافيه لإحياء عدد من الحفلات في مصر وعدد من الدول العربية.