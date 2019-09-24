أحمد أمين في زيارة لمستشفى سرطان الثدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار الفنان المصري أحمد أمين مستشفى سرطان الثدى التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧.

الفنان المصري قام بعمل جولة داخل المستشفى، وأشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى من قبل الأطباء وفريق التمريض للمريضات.

أمين أكد أن المستشفى تنسف الصورة الذهنية المأخوذة عن أي مستشفى حكومي، حيث أنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة.

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وأضاف أنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ويتمنى تعميمه فى كل محافظات مصر للقضاء نهائيا على مرض السرطان، ودعى جمهوره لدعم المعهد القومي للاورام، والذي يقدم العلاج مجانا لكل الأعمار فى جميع المحافظات.

وكان الفنان المصري أحمد أمين، كان قد قدم مؤخر عروض مسرحية تحمل اسم“أمين وشركاه”، والتي يجسد من خلالها العديد من الشخصيات والتي تناقش القضايا المتعلقة بسلوكيات الإنسان المصري ومتغيرات المجتمع.

وجرى اختيار اسم “أمين وشركاه”، للعرض التلفزيوني، بسبب تكوين فرقة مسرحية من الممثلين الشباب وخريجى معهد الفنون المسرحية ومسارح الجامعات لتشارك أحمد أمين بطولة العروض.

وكان أخر أعماله الدرامية مسلسل “الوصية”، وشاركه البطولة أكرم حسني، بالإضافة إلى ريم مصطفى، ومحمد ضياء، وهو من تأليف أيمن وتار ،ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي.