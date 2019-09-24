انتصار تنتهى من تصوير «روحين في زكيبه».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية انتصار من تصوير بعض مشاهد لها من مسلسل ” روحين في زكيبه ” ويجمعها في تصوير تلك المشاهد النجم الكبير صلاح عبد الله وكل من الفنان الشاب حمدي المرغني، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، والمسلسل تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي .

ومن جانبها قالت الفنانة المصرية في تصريحات صحفية، إن العمل مقررا عرضه في شهر أكتوبر وسوف تسافر أسرة المسلسل لتصوير بعض مشاهده في المغرب .

وأضافت انتصار: أشارك ايضا في بطولة مسرحية “ريا و سكينة” بالأسكندرية وهي مسرحية قطاع خاص من تأليف مصطفي سالم وإخراج حسام الدين صلاح وأحاول التوفيق بين التصوير والمسرح .

والجدير بالذكر أن الفنانة انتصار عرضت منذ فترة قريبة مسرحية ” يعيش أهل بلدي ” علي المسرح القومي ومن انتاج البيت الفني للمسرح واستمر عرضها لمدة شهر كامل بنجاح كما عرضت في شهر رمضان الماضي .