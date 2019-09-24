"الفارس والأميرة"يجمع الطلاب ونجوم الفن في "الجونة السينمائي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عددا من طلاب مدرسة الجونة، لمشاهدة العرض الأول لفيلم "الفارس والأميرة"، ضمن فعاليات الدورة الـ3 للمهرجان، والتي بدأت، الخميس.
وجود الأطفال وسط النجوم داخل قاعة العرض خلق أجواء من البهجة والسعادة لدى الحضور، حيث قام الفنانون بمداعبتهم والتحاور معهم.
فيلم "الفارس والأميرة" من تأليف وإخراج بشير الديك، ويشارك في بطولته بالأداء الصوتي عدد كبير من نجوم الفن البارزين، مثل محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سمير غانم، ولقاء الخميسي، والفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة.
أحداث الفيلم مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن الـ7 الميلادي، وتدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء، والأطفال المخطوفين في عرض البحر.
وقرر "ابن القاسم" ترك مدينته البصرة، والذهاب في مغامرة مثيرة ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبوالأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر"، الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا، وخلال رحلته يتعرف على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.
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