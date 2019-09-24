لأول مرة.. فيديو كليب للممثل الهندي أكشاي كومار

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وفاء فاروقالثلاثاء 2019/9/24 03:26 ص بتوقيت أبوظبي
أكشاي كومار خلال تصوير الكليب
يقوم الممثل الهندي أكشاي كومار حاليا بتصوير كليب غنائي مع المطرب البنجابي الشهير بي براك، في أولى تجاربه مع الفيديوهات المصورة.
والأغنية بنغمات بنجابية سريعة مميزة ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ويضم الفيديو شقيقة الممثلة كريتي سانون نوبور سانون في أولى تجاربها الفنية والنجم البنجابي أمي فيرك.
وكومار هو واحد من أهم نجوم بوليوود منذ فترة التسعينيات حتى الآن وقدم خلال مشواره الفني ١٣٠ فيلما أشهرها "هوس فول، ديسي بويز، سينغ إذ كينغ"، وأخيرا كيساري.
وعمل أكشاي كومار وبي براك سابقا في فيلم كيساري، حيث قدم براك أغنية تيري ميتي.
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