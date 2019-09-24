نشرة الجونة| عرض "الفارس والأميرة".. وتعاون بين المهرجان و"فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع (الخليج 365) أمس الاثنين، عددًا من الأخبار المتعلقة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره..

- في الجونة السينمائي| "لما بنتولد".. الأحلام الجريئة تواجه المحظورات

عرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الحالية الفيلم المصري "لما بنتولد" إخراج تامر عزت، والذي يعرض، لأول مرة عالميًا، ويعد من أبرز مفاجاَت هذه الدورة؛ إذ يحمل روحًا من الثورية على مستوى القصة والإخراج.. إليكم التفاصيل

- صور وفيديو| نجوم الفن في عرض "الفارس والأميرة" بـ"الجونة"

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، صورًا للعديد من النجوم على السجادة الحمراء، قبل مشاهدتهم لفيلم "الفارس والأميرة" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، المقامة حاليًا.. إليكم التفاصيل

- بشهادة صناعه.. "ستموت في العشرين" يرفع شعار مصر والسودان.. إيد واحدة

بعد 26 عامًا من مشاركة الفنان الراحل محمود المليجي والفنانة سمية الألفي بالفيلم السوداني "رحلة عيون"، يشهد فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلاء ثاني التجارب السينمائية التي تجمع مبدعي مصر والسودان في عمل فني واحد.. إليكم التفاصيل

- تامر هاشم لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي يتطور.. وفريق لما بنتولد تعب في تنفيذه"

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أعرب الفنان تامر هاشم، نجم فريق "كايروكي"، عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يحضر فيها.. إليكم التفاصيل

- تفاصيل التعاون بين "الجونة السينمائي" و"فيسبوك"

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن شراكته مع شركة "فيس بوك"، وقال عمرو منسي، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي المهرجان.. إليكم التفاصيل

- حلا شيحة: "سعيدة بوجودي وسط زملائي في الجونة"

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها بتواجدها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر..إليكم التفاصيل

- جاد شويري لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يشرف أي عربي

أعرب الفنان اللبناني جاد شويري عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدًا إعجابه بالأفلام المنتقاة في مسابقاته المختلفة، وكافة فعالياته.. إليكم التفاصيل

- درة تنشر صورًا جديدة من العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد"

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من العرض الخاص لفيلم "لما بنتولد".. إليكم التفاصيل