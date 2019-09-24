أحمد فهمي يرد على إصابة هنا بفيرس خطير: "المفروض أبقى محترم مع اللي زي دا؟!"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك"، ردًا على فيديو لأحد المدونين تحدث فيه عن صحة "هنا الزاهد" وإصابتها بفيروس ومنع الأكل عنها، وصفها فهمي بـ"الكاذبة".

وكتب فهمي: "اتفضلو يا جماعة، شوفو إحنا عايشين في وسط إيه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح، ولا هي عندها فيروس، ولا أي كلام من دا، حسبي الله و نعم الوكيل، أنا مش بديله قيمة يا جماعة أنا بوريكو بس، هل دي نوعية المفروض أني احترمها زي ما بتتطلبوا مننا؟!! إحنا متبهدلين في المستشفيات، ودا بياكل على قفانا عيش بالكذب، لسة عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟".

وأعلن فهمي تعرض زوجته هنا الزاهد لوعكة صحية، خلال قضائهما شهر العسل، ونشر عبر حسابه الشخصي في "انستجرام" صورة لزوجته داخل المستشفى.

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