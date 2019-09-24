مايا دياب "كاوبوي" وكندة علوش بصحبة يسرا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له ظهر فيها وقد خسر وزنه بشكل لافت.

مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، تظهر فيها بإطلالة "كاوبوي".

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي التقطها داخل سيارته برفقة أبنائه، وعلق قائلا: "إلى المدرسة".

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان سهرة أنيق.

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إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر.

كندة علوش

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة يسرا.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود مثير.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة لها بإطلالة شتوية، وعلقت عليها: "وقت الديتوكس".