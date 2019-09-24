تجديد الثقة في خالد عبد الجليل رئيسا للمصنفات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرار وزاريا بتجديد ندب الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، رئيس للإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية والبصرية بالمجلس الأعلي للثقافة، إلى جانب ستمرار إشرافه علي نشاط السينما بالشركة القابضة للصناعات الثقافية.
كما قررت وزيرة الثقافة، تولي الدكتورة سعاد شوقي رئاسة المركز القومي للسينما، لمدة عام من تاريخ صدور القرار، خلفًا للدكتور خالد عبد الجليل الذي يستمر في أداء مهام منصبه رئيسًا للرقابة على المصنفات الفنية.
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