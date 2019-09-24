بشير الديك عن عرض "الفارس والأميرة": انتظرت هذا اليوم منذ 20 عامًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أقام مهرجان الجونة السينمائي، مساء الاثنين، عرضا خاصا لفيلم التحريك "الفارس والأميرة"، بحضور صنّاعه وعدد كبير من الفنانين، منهم المخرج بشير الديك، الفنان مدحت صالح، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان عبدالرحمن أبو زهرة.
وقدم انتشال التميمي مدير المهرجان، فريق الفيلم على مسرح المارينا، وقال مخرج العمل بشير الديك إنه انتظر اليوم الذي يُعرض فيه "الفارس والأميرة" منذ عشرين عامًا تقريبًا، مضيفًا "كان عندي حلم أعمل فيلم رائد لم يُقدم في الوطن العربي من قبل، روائي رسوم متحركة"، متمنيًا أن ينال رضا الحضور.
وطلب ممن شاركوا في الفيلم الذين تواجدوا في القاعة الصعود على خشبة المسرح ليحييهم الجمهور.
وصعد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة المشارك في الفيلم، على المسرح، وقال "سجلت صوتي في الفيلم قبل 17 عامًا تقريبًا، وسعيد جدًا بعرضه في مهرجان الجونة، وأعتبر نفسي والد هذا العمل".
يشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي، ماجد الكدواني، وقامت بدور الراوي لقاء الخميسي.
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