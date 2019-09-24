بعد سخرية مي العيدان منها… شاهدوا ما تفعله دموع تحسين لخسارة وزنها

نشرت نجمة The Voice العراقية دموع تحسين، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، فيديو قامت بتسجيله أثناء وجودها في النادي الرياضي. وأشارت من خلاله إلى أنها ستبدأ التمارين.

وحقق المقطع أكثر من 118 ألف مشاهدة. إلا أنها منعت خاصية التعليقات عليه. وفي وقت لاحق نشرت الفنانة صورة التقطتها عبر مرآة المصعد على طريقة السيلفي وأوضحت من خلال التعليق عليها أنها بدأت بممارسة التمارين الرياضية منذ مدة غير طويلة.

وكتبت النجمة متوجهة إلى معجبيها: “شلونهم أحباب قلبي دموع تحسين ترة صارلي بس 9 أيام رياضة بس بجهد والله وبضمير”.

ويشار إلى أن الفنانة تعرضت في وقت سابق لسخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان. وردت عليها من خلال حسابها على “تويتر” حيث كتبت: “ضاغطتهم ريح كرشك واستمتع بالاكل انتي حجمك عندي كان بلوك بلوك وتروحين فدوة لكرشي انتي والي يحجي مثلج يلاNext”.

وأضافت: “صدك نسيت سوولها بوست لا للتنمر وكعدوها بالبيت بدون متفتح حلكها عاد كرشي راضي بس غيري يضوجون اخذو حقهم نسيت صدك الشفط بايران ببلاش شلونه”.