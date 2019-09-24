شاهد.. ليلى علوي تبرز جمالها بـ"فستان قصير" في مهرجان الجونة السينمائي

نشرت صفحة Cairo Zoom صورا للفنانين خلال مشاركتهم فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لعام 2019.

وظهرت ليلى علوى فى الصور بإطلالة شبابية، مرتدية فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بالترتر اللامع باللون الفضى، ما منحها إطلالة عصرية وجذابة.

وتزينت ليلى علوى بمجوهرات ألماسية فخامة، في ما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ونسقت أيضا مع إطلالتها كلاتش تميز بنقشة التايجر، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

مكشوفة، وتميز التصميم بالترتر اللامع باللون الفضى، ما منحها إطلالة عصرية وجذابة.وتزينت ليلى علوى بمجوهرات ألماسية فخامة، في ما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ونسقت أيضا مع إطلالتها كلاتش تميز بنقشة التايجر، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

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