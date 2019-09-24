بالصور.. نجوم الزمن الجميل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 3

نراهم دائمًا على قمة سلم المجد، عمالقة للفن أثروا حياتنا بإبداعاتهم وفنهم وأعمالهم التى رسخت فى وجداننا، نجوم تتلألأ فى سماء الفن على مر الزمن، وتمنينا في يوم أن يحضر نجوم الزمن الجميل في عالمنا الحالي، وخاصة في بعض المناسبات المهمة مثل مهرجان الجونة السينمائي الذي يُقام حاليًا.

وقامت بعض الصفحات الرسمية التابعة لمهرجان الجونة صور بعد نجوم زمن الفن الجميل صور مركبة لهم في مهرجان الجونة بدوره الثالثة ومن بين هؤلاء الفنانين العظماء، الذين

تركوا بصمة في تاريخ السينما المصرية والعالمية، بالإضافة إلى أعمال فنية التي خلدت إلى وقتنا الحالي، والمقرر أن تبقى خالدة إلى عشرات الآلاف من الأعوام القادمة.

وهم: "محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، أحمد زكي، عمر الشريف، علي الشريف، هند رستم، عبد الحليم حافظ، فريد شوقي، رشدي أباظة، أم كلثوم، سعاد حسني، فاتن حمامة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، الفنانين الذين رحلوا

عن عالمنا في عام 2019.

ونعى المهرجان الذي امتلأ بالدموع والحزن عند إحياء ذكرى الفنانين الذين تركوا لنا تاريخا مشرفا للسينما، بأغنية "بنلف نلف"، وهي من كلمات وألحان بليغ حمدي، والذي كتبها لتخليد ذكرى النجم عبد الحليم حافظ.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.

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