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معز مسعود يخوض أول تجربة إخراجية له عن أحداث نيوزيلاندا بـ"Hello Brother "

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انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء مبهرة كعادة المهرجان كل عام، بدءًا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، و كان من بينهم المنتج والباحث معز مسعود.
أعلن مسعود من مهرجان الجونة السينمائي، عن إنتاجه لعمل جديد

يناقش حرية المرأة في العالم العربي، يقوم ببطولته عدد من النجوم من بينهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.

كما أعلن مسعود عن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم "Hello Brother"، مع المؤلف

الأمريكي "Rick Castañeda"، والذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.

يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون بمثابة التجربة الإخراجية لمعز مسعود، وكان قد صرّح من مهرجان "كان" السينمائي أنه ينتج ذلك الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا ولمحاربة الجهل والتعصب.

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